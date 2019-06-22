ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путина заявил, что реализация программ по развитию Дальнего Востока будет продолжена.

"У нас существуют большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все они будут реализовываться. Мы будем развивать там инфраструктуру. Аэропорт открылся недавно, как мы знаем", — сказал Путин в интервью каналу "Россия 1".