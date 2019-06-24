МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Кизлярский коньячный завод считает целесообразным ограничить в России государственные закупки импортного коньяка и работает над соответствующим предложением, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Евгений Дружинин.

Правительство России в конце мая опубликовало постановление, расширяющее перечень продуктов, происходящих из иностранных государств, госзакупки которых ограничены. Согласно документу, с 1 июля 2019 года будут ограничены закупки импортного вина, а также игристого, ликерного и фруктового вина для государственных и муниципальных нужд.

По мнению гендиректора Кизлярского коньячного завода, госзакупки зарубежного коньяка также следует ограничить. "Мы уже работаем над таким предложением. Обеспечить потребности госучреждений мы сможем", — указал Дружинин.

В свою очередь в пресс-службе Минсельхоза России сообщили РИА Новости, что не получали этой инициативы. "Ее рассмотрение не осуществлялось", — добавили в министерстве.

Кизлярский коньячный завод — один из крупнейших в России производителей коньяка. Предприятие располагается в Дагестане, датой его основания считается 1885 год, когда в Москву из Кизляра была вывезена первая партия напитка. Завод состоит из трех площадок общей площадью 15 гектаров, осуществляет полный цикл производства.

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