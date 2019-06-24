МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российское правительство подготовило проект государственной программы развития моногородов. Как пишет РБК со ссылкой на документ, предполагается, что в 2019-2024 годы затраты на ее реализацию составят 57,3 млрд рублей.

Предыдущая программа развития моногородов была рассчитана на 2016-2025 годы, но была досрочно прекращена в конце прошлого года.

В настоящее время в РФ зарегистрировано 319 моногородов, они раходятся на территории 61 субъекта.

Больше всего моногородов расположены:

В Кемеровской области — 24

Свердловской — 17

В Челябинской — 16

Правительство в распоряжении 2014 года отнесло к наиболее кризисным 75 таких городов. Сейчас их число выросло на четверть. Больше всего городов в кризисной ситуации в Приволжье — это 21 моногород, и в Сибири — 20 моногородов.

Издание отмечает, что в сентябре должен пройти точечный пересмотр списка моногородов. могут быть добавлены восемь новых населенных пунктов и некоторые исключат.

В мае следующего 2020 года список будет пересмотрен полностью.