МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российское правительство подготовило проект государственной программы развития моногородов. Как пишет РБК со ссылкой на документ, предполагается, что в 2019-2024 годы затраты на ее реализацию составят 57,3 млрд рублей.
Предыдущая программа развития моногородов была рассчитана на 2016-2025 годы, но была досрочно прекращена в конце прошлого года.
В настоящее время в РФ зарегистрировано 319 моногородов, они раходятся на территории 61 субъекта.
Больше всего моногородов расположены:
- В Кемеровской области — 24
- Свердловской — 17
- В Челябинской — 16
Правительство в распоряжении 2014 года отнесло к наиболее кризисным 75 таких городов. Сейчас их число выросло на четверть. Больше всего городов в кризисной ситуации в Приволжье — это 21 моногород, и в Сибири — 20 моногородов.
Издание отмечает, что в сентябре должен пройти точечный пересмотр списка моногородов. могут быть добавлены восемь новых населенных пунктов и некоторые исключат.
В мае следующего 2020 года список будет пересмотрен полностью.
https://1prime.ru/state_regulation/20190624/830098198.html