МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Консорциум во главе с китайской Fosun International Ltd ведет переговоры о приобретении контрольной доли в российском ПАО "Высочайший" (GV Gold, входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний РФ), пишет агентство Блумберг со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

Fosun планирует скооперироваться с другими китайскими компаниями, в частности, с Zhaojin Mining Industry, для совместного предложения. Согласно источникам, вся компания оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

По словам источников, финального решения пока не принято и нет определенности, приведут ли переговоры к соглашению. Представители "Высочайшего" информацию не подтверждают. "Мы не комментируем слухи", — сказали в пресс-службе компании.

На протяжении нескольких лет "Высочайший" неоднократно заявлял о планах IPO, но на фоне международных санкций и падения сырьевых цен процесс застопорился.

Основные акционеры "Высочайшего" — председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, его заместитель Наталия Опалева и гендиректор ЗАО "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, которым принадлежит по 20,36% акций. Структуры BlackRock контролируют 17,99% золотодобывающей компании. Ее уставный капитал разделен на 54 983 890 обыкновенных акций.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик и широкий портфель, более 20 добычных и разведочных лицензий. В 2018 году "Высочайший" увеличил производство золота на 36% — до 304 тысяч унций.