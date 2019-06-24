ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.

"Верховный лидер в конечном счете несет ответственность за враждебное поведение режима… Санкции лишат верховного лидера, его офис и других, тесно связанных с ним и его офисом, доступа к ключевым финансовым ресурсам и поддержке", — сказал он.

По словам Трампа, активы Хаменеи и его аппарата также не будут исключением из санкций.

"Эти меры представляют собой серьезный и пропорциональный ответ на все более провокационные действия Ирана", — добавил он.