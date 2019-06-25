МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Государственные органы РФ начал запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке розничной торговли.

По данным одного из собеседников издания, данные собирает Минсельхоз. Другой источник сообщил, что подобные вопросы поступали в торговые сети от Роспотребнадзора. При этом сообщается, что официальных обращений по этому поводу пока не поступало.

"Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран", — пишет газета.

В Роспотребнадзоре газете во вторник заявили, что не комментируют информацию, которая "не является оформленным официальным документом". Также там добавили, что все проверки качества алкогольной продукции и, в частности, грузинских производителей строго регламентированы. В Минсельхозе на запрос издания не ответили.

В понедельник Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.

В понедельник представитель X5 Retail Group (компания управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") сообщил РИА Новости, что доля грузинских вин в торговых сетях ритейлера составляет 5-6,5%. В "Магните" говорили, что доля прямого импорта вина из Грузии в магазины розничной сети незначительная. В "Ашане" указывали, что доля вин, закупаемых в Грузии, составляет не более 8% в ассортименте компании. В свою очередь в пресс-службе "Ленты" рассказали, что доля продаж грузинских вин в категории тихих вин в ритейлере составляет порядка 9%.