КИЕВ, 26 июн /ПРАЙМ/. Государственный долг Украины за май сократился на 1,43 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов.

"В течение мая 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 18,36 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 1,43 миллиарда долларов", — сообщила пресс-служба в среду.

По состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,1 триллиона гривен или 78,39 миллиарда долларов. Таким образом, снижение в долларовом эквиваленте составило 1,8%.