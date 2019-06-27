МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки в проект федерального закона о совершенствовании Бюджетного кодекса, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Поправками к законопроекту, в частности, предлагается исключить из преамбулы Бюджетного кодекса указания на то, что Бюджетный кодекс устанавливает основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Одновременно в преамбуле Бюджетного кодекса предлагается указать, что Бюджетный кодекс устанавливает порядок применения бюджетных мер принуждения", — говорится в сообщении.

Кроме того, поправками также предлагается внести в законопроект изменения, направленные на создание условий по предоставлению полного комплекта бюджетной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы России. Так, например, правительство должно будет представлять в Госдуму отчёты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за отчётный финансовый год не позднее 1 августа текущего года.

При этом отмечается, что самим законопроектом предлагается внести в Бюджетный кодекс комплексные изменения, направленные на совершенствование нормативного правового регулирования в сфере контроля за исполнением бюджетов всех уровней. Кроме того, предусматривается расширение сферы государственного (муниципального) финансового контроля.

Законопроект рассмотрен и одобрен 24 июня на заседании правительственной комиссии РФ по законопроектной деятельности.