МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ предложила Федеральной таможенной службе рассмотреть, насколько целесообразно продолжать содержание студии художников ФТС, говорится в материалах палаты по итогам проверки подразделения службы – Центральной базовой таможни (ЦБТ) ФТС.

В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.

Расходы ЦБТ ФТС на содержание в штате студии составили в 2016 и 2017 годах по 3,2 миллиона рублей, за 9 месяцев 2018 года – 2,1 миллиона рублей.

За период 2016-2017 годов и по состоянию на 1 октября 2018 года на баланс ЦБТ ФТС России поставлено 10 картин и 1 барельеф, созданные работниками студии художников, общей балансовой стоимостью 340,3 тысячи рублей, сообщают аудиторы. Таким образом, одним художником за 2 года и 9 месяцев 2018 года расчетно изготовлено 2 картины, отмечается в отчете.

"С учетом изложенного, ФТС России, в ведении которой находится ЦБТ ФТС России, необходимо рассмотреть экономическую целесообразность содержания студии художников в штате Центральной базовой таможни", — говорится в материалах проверки.

ЦБТ ФТС России – это специализированный таможенный орган, входящий в единую федеральную централизованную систему таможенных органов РФ. Эта таможня создана для материально-технического обеспечения деятельности центрального аппарата ФТС и материально-технического обеспечения таможенных органов, содержания и эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на балансе таможни, а также охраны объектов таможенной инфраструктуры.