МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Аппарат Госдумы РФ проводит тендер на оценку современного состояния российского законодательства, направленного на проведение политики деофшоризации, следует из материалов на портале госзакупок.

"Цель ЭАИ (экспертно-аналитического исследования – ред.): комплексная оценка современного состояния законодательства Российской Федерации в части мер, обеспечивающих проведение политики деофшоризации, и выявление направлений его совершенствования с точки зрения их влияния на характер и динамику экономического развития страны", — говорится в техзадании.

Кроме того, Госдума хочет получить анализ мирового опыта предотвращения размывания налоговой базы бюджетов и борьбы с отмыванием денег, а также оценку реализации соответствующих международных соглашений, в которых участвует Россия.

Заплатить за это исследование планируется не более 8,5 миллиона рублей.