МОСКВА, 27 /ПРАЙМ/. Реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы россиян снижаются из-за выплаты процентов по потребительским кредитам и из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 18 до 20%, сообщил в интервью газете Financial Times президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20.

По его словам, в рост реальных зарплат в 2018 году составил 8,5%, однако в текущем году темпы роста реальной заработной платы значительно снизились.

"(Располагаемые) доходы считаются по многим параметрам, в том числе считаются по расходам на обслуживание кредитов. У нас большое количество потребительских кредитов у населения, и выплаты по процентам считаются как расход, и это понижает показатели реальных доходов. Плюс у нас происходит легализация теневой экономики. Значительная часть самозанятых уже, по-моему, 100 тысяч человек или 200 тысяч человек, уже легализовались. И это тоже влияет на показатели по реальным доходам населения, располагаемым доходам", — пояснил президент, добавив, что рост реальных доходов также краткосрочно пострадал из-за повышения НДС с 18 до 20%.

"В последнее время (мы) приняли ряд мер, связанных с ускоренным ростом пенсий. В прошлом году у нас инфляция была 4,3%, а по результатам инфляции прошлого года индексация пенсий была в начале года 7,05%. И мы ставим перед собой цель, задачу – я уверен, она будет решена – индексировать пенсии выше инфляции", — уточнил Путин.

В целом, же макроэкономическая ситуация в РФ стабильна и приобрела устойчивый характер, отметил президент. "Она не случайна, и это отмечают все рейтинговые агентства – у нас инвестиционный рейтинг (подрос) по всем основным трём агентствам. И рост экономики – в прошлом году 2,3%. Мы считаем, что этого недостаточно, но будем, конечно, стремиться к тому, чтобы темпы увеличивались", — подчеркнул он.

"Но самое главное, что мы должны сделать, – мы должны поменять структуру экономики и добиться существенного роста производительности труда на основе современных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и так далее. Именно для этого мы поднимали НДС – чтобы собрать средства бюджета, для того чтобы выполнить определённую часть работы, которую обязано выполнить государство, для того чтобы создать условия для частных инвестиций", — отметил Путин.