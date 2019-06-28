ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сформировать ясные и понятные правила работы транснациональных корпораций, не допускающие монополизации рынков.

"Конечно же, требуется сформировать ясные, понятные правила работы транснациональных корпораций, которые бы не допускали монополизацию рынков и гарантировали свободный доступ к технологиям", — сказал Путин на встрече лидеров БРИКС, проходящей в пятницу в преддверии саммита G20.