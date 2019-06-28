МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались на полях саммита G20 в японской Осаке.

Путин на встрече с Трампом заявил, что им есть, что обсудить:

"Нам есть, о чем поговорить, все темы обозначены", — сказал президент России, открывая встречу с Трампом.

Российский лидер перед началом переговоров назвал эту встречу хорошей возможностью продолжить начатую в Хельсинки дискуссию.

"Мы давно не виделись, с нашей встречи в Хельсински. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", — отметил он.

В свою очередь президент США заявил, что у них есть много тем для обсуждения, включая торговлю и разоружение.

"Спасибо всем. Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую членов российской делегации, так и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия. Есть много тем, которые мы обсудим, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы", — сказал Трамп.

"Я думаю, что результаты встречи будут отличными", — добавил он.

Во встрече лидеров двух стран участвуют дочь и зять президента США — Иванка Трамп и старший советник руководителя страны Джаред Кушнер.

Журналисты на встрече президентов США и РФ выкрикивали свои вопросы и долго отказывались уходить.

Эту беседу Путина и Трампа эксперты считают очень важной с учетом того, что контактов между лидерами РФ и США не было очень давно, а проблемных вопросов, в частности, по Ближнем Востоку, ядерному разоружению и других, накопилось очень много.