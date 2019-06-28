МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Встреча американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20 в японском городе Осака завершилась. В Осаке началась встреча Путина и Трампа

Она длилась 1,5 часа.

Путин и Трамп обсудили ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

Лидеры двух стран на встрече заявили также, что улучшение отношений — в интересах как США, так и России.

Беседа состоялась в первый день "Большой двадцатки", сразу после первого рабочего заседания саммита. До этого, перед церемонией фотографирования и официальным открытием форума, Путин и Трамп уже успели "на ногах" обменяться парой фраз.

Встреча президентов России и США начались в 14.03 по местному времени (8.03 по Москве).

Изначально на встречу планировалось отвести час — вплоть до второго заседания саммита G20.

Трамп за несколько минут до начала встречи уточнял у своей делегации темы для обсуждения. Президент США пришел на встречу первым и в ожидании Путина общался со своими помощниками и министрами.

"Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?" — спросил Трамп.

В ответ его помощник по национальной безопасности Джон Болтон утвердительно кивнул.

С российской стороны во встрече принимали участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник Путина Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Во встрече со стороны США также приняли участие дочь и зять президента США — Иванка Трамп и старший советник руководителя страны Джаред Кушнер.