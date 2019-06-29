ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. РФ собирается в полном объеме выполнять парижское соглашение по климату, заявил президент России Владимир Путин.

"Что же касается России, мы неоднократно об этом говорили и на форуме еще раз подтвердили, согласовали это и в окончательном документе. Мы собираемся в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, в ближайшее время мы перейдем к ратификации этих соглашений, проведем соответствующие внутригосударственные процедуры", — заявил Путин на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.