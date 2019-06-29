МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект поправок к проекту федерального закона о предоставлении из бюджета субъекта "горизонтальных" субсидий бюджетам других субъектов, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №574348-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в решении правительства.

"Поправками к законопроекту предлагается установить правовые основания для проведения уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа субъекта Федерации квалификационным требованиям", — говорится в сообщении.

При этом самим законопроектом предусматривается возможность предоставления из бюджета субъекта субсидий ("горизонтальных" субсидий) бюджетам других субъектов РФ, а также предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Под "горизонтальными" понимаются субсидии, которые регионы смогут предоставлять друг другу для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местной власти по предметам ведения субъектов федерации и предметам совместного ведения РФ и субъектов, и расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления.