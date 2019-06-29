ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Проекты совместной деятельности РФ и Японии активно развиваются на четырех Курильских островах, на встрече в Осаке стороны договорились о конкретном развитии двух проектов, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По вопросам совместной хозяйственной деятельности на четырех островах активно проводится работа по претворению в жизнь проектов. Сегодня мы с президентом Путиным согласовали бизнес-модели двух проектов по туризму и переработке отходов", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи.

Он уточнил, что лидеры "договорились организовать этой осенью опытный туристический тур и пилотный проект взаимных поездок японских и российских специалистов по обработке мусора".

Кроме того, по словам Абэ, стороны приветствуют углубление дискуссий о рамках и юридических задачах при решении вопросов о передвижении людей при реализации совместной хозяйственной деятельности.

Также Путин и Абэ договорились организовать в августе-сентябре посещение с помощью авиаперелета бывшими жителями Южных Курил и их потомками мест захоронений на островах.

В декабре 2016 года во время визита Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.