ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июн /ПРАЙМ/. Новгородская область планирует развивать отношения с японской префектурой Сидзуока, рассказал журналистам губернатор Андрей Никитин.

"Есть такая префектура Сидзуока. Это тоже электронная промышленность, сельское хозяйство… Мы начинаем работу с Японией больше оттуда", — рассказал он.

По словам Никитина, он советовался с другими губернаторами о том, как работать с японскими компаниями.

"Самый главный совет был — не отпускать руки. В Японии все происходит небыстро… Не нужно думать, что ты туда приехал и, такой красивый, что-то рассказал — и к тебе послезавтра приехали инвесторы. Это длинная работа", — сказал Никитин.

Как отметил губернатор Новгородской области, он бы хотел, чтобы регион и дальше поднимался в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ), но только обоснованно.

"Нет ничего хуже, чем войти в пятерку, а потом обвалиться в 30. Задача наращивать, понимая, что мы конкурируем… Рядом с нами регионы с очень серьезным опытом, очень серьезной инфраструктурой. И нельзя это недооценивать", — отметил Никитин.

Национальный рейтинг — совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.