МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды пройдет в России с 1 июля по 30 ноября 2019 года.

Соответствующее постановление правительства вступило в силу в понедельник. Для эксперимента будет использоваться государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Ее оператором выступает ООО "Оператор-ЦРПТ". Координацию и мониторинг работы производителей, импортеров духов и туалетной воды, а также организаций оптовой и розничной торговли, участвующих в эксперименте, будет обеспечивать Минпромторг.

Среди целей эксперимента — проверка полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации духов и туалетной воды для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе — контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), еще до запуска на базе ЦРПТ была сформирована проектная группа совместно с представителями отрасли. "Она изучила операционные процессы участников рынка для адаптации технологии маркировки под данную товарную группу с минимальными инвестициями и изменениями для бизнеса", — пояснила пресс-служба.

По данным ЦРПТ, в пилотном проекте уже участвуют, в частности, "Л"Этуаль", "Парфюм-стиль", FM-Logistic (партнер L"Oreal и Henkel), "Селдико", Clarins, Avon, "Арома-Пром", "Аромат", "Новая Заря".

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. С 1 марта 2019 года в России стала обязательной маркировка сигарет и папирос. Кроме того, в РФ запущены эксперименты по маркировке лекарств и обуви цифровым двумерным кодом Data Matrix.

До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. По плану, в июле этого года начнется обязательная маркировка обуви, в декабре — духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.