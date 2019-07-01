МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. По мнению агентства Moody's, меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в субъектах РФ, а также бюджетных дефицитов и заимствований, ограничивают финансовую автономию регионов, пишет РБК со ссылкой на обзор бюджета российских регионов Moody's Investors Service.

Отмечается, что риски, связанные с рефинансированием долгов регионов России, снижаются, а предсказуемость их бюджетной политики — наоборот — повышается.

Многие субъекты страны из-за ожидания роста расходов на национальные проекты ведут осторожную политику и формируют свои бюджеты консервативно: закладывают в первоначальные прогнозы меньшие доходы.

"Основываясь на предыдущем опыте, регионы теперь склонны планировать консервативно в преддверии этих потенциальных увеличений расходов, особенно на фоне стагнации или даже сокращения местных экономик", — цитирует РБК выдержку из обзора.

По мнению экспертов Moody's, "федеральный центр не просто следит за бюджетной политикой регионов, но и принимает на основе этого кадровые решения". В частности, говорится о том, что с конца 2016 года смена руководства произошла в 55 российских регионах из 85.

"Это было направлено на то, чтобы уменьшить количество региональных администраций, которые не были эффективны в обеспечении экономического роста и улучшении качества жизни без систематического наращивания расходов",— считают специалисты. В рисковой зоне остаются еще несколько регионов с высокой долговой нагрузкой и слабым экономическим ростом.