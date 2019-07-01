МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ, Елена Орехова. Жаркая погода в европейской части России в мае-июне 2019 года немного ухудшила ожидания по сбору урожая зерна у аналитиков рынка: экспертные оценки по сбору зерновых в текущем году составляют 124-130 миллионов тонн. Однако метеорологическая ситуация в различных регионах страны может компенсировать возможные потери от жары.

"Есть несколько регионов, которые пострадали от засухи, но эти потери практически полностью компенсируются прибавкой по урожаю в благоприятных по погоде регионах. Поэтому в макромасштабе мы все равно стоим на прежних позициях: сейчас наш прогноз по сбору зерновых составляет более 130 миллионов тонн, при совсем удачном стечении всех факторов объем может быть больше", — сказал РИА Новости президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Начальник отдела аналитики и прогнозирования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов сообщил, что прогноз по сбору зерновых снижен до 124,7 миллиона тонн (со 126,7 миллиона тонн — ред.), по пшенице — на 0,5 миллиона тонн: до 80 миллионов тонн по базовому прогнозу и до 83 миллионов тонн — по максимальному.

"Не исключено, что будем снижать еще. Пересмотр прогноза связан с неблагоприятными погодными явлениями – ранней уборкой, засухой, жарой, которая проявляется с начала июня на европейской части России", — добавил эксперт.

В списке неблагоприятных агрометеорологических явлений, которые фиксировались в июне на европейской части страны — суховеи в отдельных районах центральных черноземных областей и на юге Среднего Поволжья, "атмосферная засуха" на юге Приволжского и местами на юго-востоке Центрального федеральных округов, кратковременные похолодания в конце месяца, а также небольшое количество осадков, говорилось в обзоре Гидрометцентра России. В азиатской части страны отмечалась нестабильность температурного режима и отсутствие осадков в отдельных регионах.

Минсельхоз РФ ожидает, что валовый сбор зерна в России в 2019 году составит 118 миллионов тонн, урожай пшеницы может достичь 75 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы. По состоянию на 20 июня в целом по стране яровой сев проведен на площади 50,5 миллиона гектар, или 96,5% к прогнозной площади (в 2018 году – 50,4 миллиона гектар). Что касается уборочных работ, то по состоянию на 28 июня намолочено 8,6 миллиона тонн зерна в бункерном весе, урожайность составила 40,5 центнера с гектара, что на 6% выше прошлогоднего уровня.

Гидрометцентр РФ ожидает, что в июле на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия будут в основном удовлетворительными — и для формирования урожая большинства сельскохозяйственных культур, а на юге территории — и для уборки зерновых колосовых культур и завершения посевных работ. То же самое относится и к прогнозам формирования урожая на большей части азиатской территории России.

"Прогноз валового сбора понижен со 126 миллионов тонн до 124,2 миллиона тонн из-за пересмотра площадей под яровыми зерновыми, в частности, в Сибири, а также засушливых условий при наливе зерна в июне в регионах Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Валовой сбор пшеницы может составить 79,9 миллиона тонн (ранее прогноз был 80,8 миллиона тонн)", — сказал директор департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский.

Аналитический центр "Совэкон" в середине июня снизил прогноз сбора всего зерна на 2 миллиона тонн — до 127,1 миллиона тонн, в том числе пшеницы – на 1,2 миллиона тонн до 82,2 миллиона тонн. Между тем, эксперты отмечали, что в целом сохраняются хорошие виды на новый урожай озимых в Центральном федеральном округе, лучше среднемноголетнего остается и состояние озимых на Юге и в Поволжье.

Аналитический центр "Прозерно" актуализировал прогноз февраля, который составлял 128 миллионов тонн по сбору зерновых в 2019 году, в том числе 81 миллион тонн по пшенице. В период с апреля до начала июня прогнозы были повышены до 131 миллиона тонн и 82-83 миллиона тонн соответственно, но из-за засухи пришлось вернуться к февральским расчетам, сказал гендиректор центра Владимир Петриченко.