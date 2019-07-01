МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в июне 2019 года снизился на 2 процентных пункта по отношению к июню 2018 года в добывающих производствах и вырос на 1 процентный пункт в обрабатывающих производствах, при этом оставшись без изменения в обеспечении электроэнергией, газом и паром и кондиционировании воздуха, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения с июня 2018 года по июнь 2019 года, в добывающих производствах снизился с 3% до 1%; в обрабатывающих производствах – вырос с минус 2% до минус 1%; в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха остался без изменений (минус 6%)", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, считают благоприятной 14% и удовлетворительной – 73% руководителей, в обрабатывающих производствах – 10% и 75% респондентов соответственно.

В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число пессимистически настроенных респондентов на 1 процентный пункт, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 5 процентных пунктов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 24% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 30%. При этом число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 19 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 23 процентных пункта.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации.