МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Регулирование в сфере борьбы с "пиратством" в России — очень гуманное: оно не затрагивает пользователей, тогда как, например, в Германии при заходе на пиратский ресурс человеку может грозить большой штраф, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Я бы назвал наше регулирование в Российской Федерации очень гуманным, оно не трогает пользователя. Если вы приедете в Германию, то при заходе на пиратский ресурс вас просто оштрафуют, по геолокации определят, где вы находитесь. У вас всплывет плашка "Никуда не уезжайте, мы знаем, где вы находитесь, сейчас приедет полицейский", и вас оштрафуют евро на 400", — сказал Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому в отношении пиратства, я думаю, что даже наличие VPN-сервиса не освобождает человека от сложностей в поиске пиратских ресурсов", — добавил он.

По словам главы ведомства, наиболее крупные пиратские ресурсы, с которыми боролся Роскомнадзор — RuTracker, Rutor и другие — имели совокупную аудиторию в России в размере более 100 миллионов человек. После блокировки данные ресурсы потеряли 50-90% трафика и легальных рекламодателей.