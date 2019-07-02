МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) утвердили дивиденды за первый квартал 2019 года в размере 2,55 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2019 отчетного года в денежной форме в размере 2 рубля 55 копеек на одну обыкновенную акцию общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 2,634 миллиарда рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 18 июля 2019 года", — говорится в сообщении.

ТМК выплачивала дивиденды по итогам 2017 года в размере 2,28 рубля на обыкновенную акцию, в общей сложности — 2,356 миллиарда рублей. Но в течение 2018 года дивиденды не выплачивались.

Показатель EBITDA ТМК в первом квартале 2019 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9% и составил 175 миллионов долларов.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2018 года увеличила отгрузку стальных труб на 6% — до 4 миллионов тонн.