МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. "Зарубежнефть" по итогам 2018 года увеличит выплаты дивидендов по сравнению с 2017 годом на 33%, направив на них около 6 миллиардов рублей, следует из годового отчета компании.

"Зарубежнефть" в отчете отмечает высокие показатели выручки и EBITDA относительно уровня 2017 года.

"Это, в свою очередь, позволяет компании сохранять одно из первых мест по выплатам относительно финансовых результатов и взять обязательства по выплате дивидендов государству в 2019 году в сумме порядка 6 миллиардов рублей", — сообщается в отчёте.

Чистая прибыль "Зарубежнефти" по МСФО по итогам 2018 года составила 11,59 миллиарда рублей (рост на 30% в годовом выражении). Таким образом, на дивиденды будет направлено около 52% от этого показателя.

По итогам 2017 года компания выплатила дивиденды в размере 4,5 миллиарда рублей.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственный акционер — РФ в лице Росимущества.