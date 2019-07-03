МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за первые шесть месяцев текущего года увеличила перечисления в бюджет РФ на 3,87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,729 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За шесть месяцев 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2,729 триллиона рублей, что на 3,87% превышает показатели 2018 года", — говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 2,627 триллиона рублей.

За второй квартал было перечислено в бюджет 1,42 триллиона рублей.