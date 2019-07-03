МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,2% после 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,7%, сообщил Росстат.

На предыдущей неделе, с 18 по 24 июня, инфляция составляла 0,1%. Ранее инфляция в России три недели подряд сохранялась на нулевом уровне, перед этим семь недель подряд держалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,5%, ржаной хлеб – на 0,3%, свинину, сметану, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис и пшеничную муку – на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 0,9%, куриные яйца – на 0,8%, гречневую крупу – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,1%, в том числе на белокочанную капусту – 12,2%, огурцы – 7,2%, помидоры – 6,9%, репчатый лук – 2%. В то же время яблоки стали дороже на 1,9%, картофель – на 1,3%, морковь – на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо – практически не изменились.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в начале июня говорил, что инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% к концу первого полугодия 2019 года, а по итогам года – оказаться ниже 4%.