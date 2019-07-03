МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Минпромторг предложил обнулить НДС для российских судоремонтных предприятий для повышения их конкурентоспособности, соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, российские судоремонтные и судостроительные верфи потеряли конкурентоспособность в области коммерческого судоремонта. В особенности это касается предприятий, находящихся в морских портах и устьевых морских и речных портах, так как российский флот, задействованный в международном судоходстве, в большей степени предпочел услуги иностранных верфей.

"Применение ставки 0 процентов НДС позволит предприятиям судоремонтной отрасли, в том числе военно-промышленного комплекса Российской Федерации, применять налоговые вычеты, что положительно скажется на их экономическом положении и конкурентоспособности, в том числе в условиях кризиса подотрасли. Кроме того, будет восстановлен изначальный смысл судоремонта, подразумевающий восстановительную, но не добавленную стоимость судна", — говорится в записке.