МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проекты, усиливающие контроль за производством и оборотом спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба кабмина.

Данные законопроекты подготовлены Минфином для того, чтобы производители парфюмерии и бытовой химии не могли использовать спирт для производства алкоголя.

"В частности, предлагается отнести к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке; спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию, разлитую в малые емкости; продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке", — сказано в документе.

При этом налогоплательщикам будет предоставлено право на налоговый вычет в размере суммы акциза в полном объеме. Данное право может быть реализовано только в том случае, если факт использования спирта для производства парфюмерно-косметической продукции или продукции бытовой химии будет документально подтвержден.

В сообщении отмечается, что законопроекты были рассмотрены и одобрены 1 июля на заседании правительственной комиссии РФ по законопроектной деятельности.

В декабре 2016 года в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением контрафактным концентратом для принятия ванн "Боярышник". Местные жители выпивали спиртосодержащую жидкость и получали тяжелые отравления. От ее употребления пострадали 76 человек, из них, по данным СУСК РФ, 62 человека скончались.