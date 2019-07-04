МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проекты о создании системы казначейских платежей и введении единого казначейского счёта, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроектами предусматривается закрепление в Бюджетном кодексе новых положений о системе казначейских платежей на основе единого казначейского счёта, создание которой позволит, в частности, сократить сроки перевода денежных средств в бюджеты и из бюджетов, исключить дублирование операций на лицевых и банковских счетах, сократить количество казначейских счетов с более чем 50 тысяч до пяти-десяти счетов", — говорится в сообщении.

Проекты предполагают, что Федеральное казначейство с использованием единого казначейского счёта будет обеспечивать расчёты публично-правовых образований и юрлиц, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, с контрагентами, находящимися на обслуживании в Банке России и кредитных организациях.

Для проведения операций со средствами участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений и получателей средств из бюджета казначейские счета будут открываться органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов РФ (муниципальных образований) и органам управления государственными внебюджетными фондами. При этом сохраняется система лицевых счетов. Операции между участниками системы казначейских платежей будут осуществляться через казначейские счета, открытые в Федеральном казначействе, без движения денежных средств по единому казначейскому счёту.

В сообщении отмечается, что законопроекты одобрены 24 июня на заседании правительственной комиссии РФ по законопроектной деятельности.