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МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о сотрудничестве с итальянским институтом развития Cassa Depositi e Prestiti (CDP), а также его дочерними структурами — SIMEST и Fondo Italiano di investimento SGR, стороны планируют вместе инвестировать в развитие итальянских малых и средних предприятий в России, говорится в сообщении российского фонда.

Соглашение было подписано в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Италию.

"Соглашение направлено на углубление экономического сотрудничества между Россией и Италией путем совместных инвестиций преимущественно в итальянские малые и средние компании, присутствующие на российском рынке или имеющие планы по выходу на него", — отметили в РФПИ. Предполагается, что стороны инвестируют совместно до 300 миллионов евро в течение ближайших трех лет.

РФПИ и SIMEST будут осуществлять оценку потенциальных инвестиций в российские подразделения итальянских компаний, в то время как с Fondo Italiano di Investimento SGR фонд будет анализировать возможности для соинвестирования в итальянские компании, планирующие выход на рынок РФ. Соглашение предусматривает возможность присоединения к нему других подразделений CDP.

Cassa Depositi e Prestiti является Национальным институтом развития, который поддерживает итальянскую экономику с 1850 года. CDP финансирует госинвестиции, поддерживает международное сотрудничество, а также занимается развитием инфраструктуры в Италии. CDP оказывает поддержку итальянским компаниям, поощряя инновации и рост, и содействует их выходу на международный рынок.

SACE SIMEST занимается развитием экспорта в рамках группы CDP, расширяя возможности малых и средних итальянских компаний, и предлагает спектр страховых финансовых инструментов.

Fondo Italiano di Investimento SGR принадлежит Cassa Depositi e Prestiti и ряду крупнейших итальянских фининститутов. В настоящее время управляет шестью закрытыми фондами, работающими в сегментах private equity, венчурного капитала и корпоративного долга. Размер активов под управлением составляет около 1,9 миллиарда евро.

Дмитриев также сообщил, что РФПИ ведет переговоры о сотрудничестве с итальянскими компаниями Barilla и Pirelli.