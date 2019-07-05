МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Угледобывающая компания "Распадская" приобрела 2,9% собственных акций, говорится в сообщении компании.

"Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей организацией… 20412828 штук (2,9% от уставного капитала эмитента)", — говорится в сообщении.

Основанием для приобретения акций является решение совета директоров компании от 25 апреля 2019 года.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2018 году "Распадская" увеличила добычу угля на 11% — до 12,74 миллиона тонн.