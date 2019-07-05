МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил до 1 сентября внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения по климату, сообщили журналистам в пресс-службе заместителя председателя правительства.

Представитель вице-премьера сообщил, что Гордеев провел совещание, посвященное ратификации Россией Парижского соглашения по климату, в ходе которого была выработана консолидированная позиция всех заинтересованных ведомств о необходимости присоединения к соглашению.

"По итогам обсуждения Алексей Гордеев дал поручение Минприроды совместно с МИДом до 1 сентября внести в правительство проект федерального закона "О ратификации Парижского соглашения по климату", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, профильным ведомствам было поручено ускорить разработку и согласование проекта стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, включающую в себя, в том числе, цели РФ по сокращению антропогенных выбросов и увеличению их поглощения.

В ходе совещания Гордеев указал, что Россия неоднократно обозначала свою позицию по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году до уровня не более 75% относительно показателей 1990 года, в том числе с учетом поглощающей способности лесов.

"Меры, принимаемые Россией на национальном уровне по ограничению выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности и сохранению экологического благополучия, абсолютно соответствуют нормам Парижского соглашения. Ратификация документа также даст России дополнительные возможности участвовать во всех переговорных процессах и защищать свои интересы на международных площадках, определяющих правила снижения выбросов СО2 и разрабатывающих соответствующие документы", — добавили в пресс-службе.