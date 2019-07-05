МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на начало дня 1 июля составили 518,363 миллиарда долларов против 495,232 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России.

Таким образом, за июнь резервы выросли примерно на 23,131 миллиарда долларов, или на 4,7%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.