МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 2,55 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства РФ.

Доходы бюджета за отчетный период составили 15,62 триллиона рублей, расходы — 13,071 триллиона рублей.

В январе-мае прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 1,276 триллиона рублей.

В 2018 году консолидированный бюджет РФ впервые с 2012 года был исполнен с профицитом в 3,036 триллиона рублей.