Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 2,55 трлн руб
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 2,55 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства РФ.
Доходы бюджета за отчетный период составили 15,62 триллиона рублей, расходы — 13,071 триллиона рублей.
В январе-мае прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 1,276 триллиона рублей.
В 2018 году консолидированный бюджет РФ впервые с 2012 года был исполнен с профицитом в 3,036 триллиона рублей.
https://1prime.ru/state_regulation/20190705/830137395.html