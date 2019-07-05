МАГАС, 5 июл — ПРАЙМ. Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" направили письма вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой изучить вопрос ограничения импорта фруктов в Россию из-за рубежа, в том числе — с помощью тарифных механизмов, соответствующие письма имеются в распоряжении РИА Новости.

В частности, ставропольская ассоциация указывает, что, несмотря на действующие ограничения импорта садовой продукции, "сложилась критическая ситуация, когда в период начиная с момента сбора урожая и вплоть до конца года в страну массово начинают ввозить импортные фрукты по очень низким ценам из Молдавии, Сербии, а также через Республику Беларусь на территорию РФ в порядке реэкспорта". По мнению ассоциации, это связано с нехваткой мощностей длительного хранения фруктов в этих странах, однако похожая проблема имеет место и в России.

"Нехватка мощностей по хранению плодовой продукции приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в тот же период после сбора урожая, в который активно насыщается рынок дешевой импортной продукцией", — продолжает ассоциация.

Это ведет к недополучению прибыли, к сокращению рентабельности садоводов и, как следствие, к низкой инвестиционной привлекательности отрасли и снижению темпов ее развития. "Убедительно просим вас оказать содействие в проработке вопроса об ограничении импорта фруктов в третьем и четвертом кварталах и первом квартале следующего года, а также в значительном увеличении ввозных пошлин на данную продукцию", — заключает ассоциация.

В свою очередь "Садоводы Кубани" выразили обеспокоенность продлением льготного режима поставок фруктов из Молдавии в РФ до конца 2019 года. Союз отмечает, что в 2018 году Молдавия стала крупнейшим поставщиком яблок в Россию. В письме союза говорится, что в условиях импортозамещения важной задачей является наращивание российского производства, однако реализация не только дополнительного, но и произведенного урожая затруднительна из-за появления на рынке РФ дешевой импортной продукции.

"В целях защиты внутреннего потребительского рынка, обеспечения продовольственной безопасности страны, просим вас поддержать предложения крупнейших садоводческих предприятий страны, а именно предприятий, которые составляют 70% общероссийского промышленного производства фруктов", — говорится в письме "Садоводов Кубани". Среди таких предложений — установление пониженной ставки НДС на плодово-ягодную продукцию на уровне 10%, а также введение "тарифной квоты в отношении яблок, происходящих из третьих стран и ввозимых на территорию Российской Федерации на основе прогнозного баланса спроса и предложения".

В свою очередь, гендиректор ООО "Сад-Гигант Ингушетия" Замир Балкизов в пятницу отметил, что Россия сейчас является крупнейшим в мире импортером яблок. "Больше всего в Россию ввозят, и ввозят из тех стран, откуда не должны были ввозить: из Украины, из Польши через Белоруссию, через Молдавию, через Грузию и Турцию", — сказал он журналистам. По его словам, совещание относительно предложений ассоциаций может состояться через месяц.

Письма объединений были направлены в начале июля. В секретариате Гордеева сообщили РИА Новости, что пока не получали данные письма.