ТАЛЛИН, 5 июл /ПРАЙМ/. Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки продукции в Россию, а также другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с эстонского рыбоперерабатывающего предприятия AS Kajax Fishexport, сообщил в пятницу портал эстонского телерадиовещания ERR.

По данным портала, об этом говорится в предварительном отчете российского ведомства, который сейчас изучают в ветеринарно-продовольственном департаменте Эстонии, а окончательный рапорт будет опубликован после того, как эстонская сторона предоставит свои комментарии к документу.

"В целом были проверены четыре предприятия. Ограничения были сняты с АS Kajax Fishexport с юридическим адресом в Пярнуском уезде. Фирме разрешено вывозить кильку и салаку — замороженную, соленую и в рассоле — в Россию и другие страны ЕАЭС", — говорится в сообщении. Три других предприятия, которые были проинспектированы российской стороной, однако разрешения на экспорт не получили, должны устранить выявленные в ходе проверки нарушения и представить соответствующее документальное подтверждение.

По словам руководителя Рыбного союза Эстонии Вальдура Ноормяги, из-за санкций эстонские предприятия могут экспортировать в Россию лишь одну группу товаров — рыбу пряного посола.

"Однако это сезонная продукция, поэтому эстонские производители пересмотрели рынки сбыта и российский уже не является для них основным. А разрешение Россельхознадзора им необходимо для того, чтобы продавать свою рыбу в других странах Таможенного союза, например, в Белоруссии или Казахстане", — сказал ERR Ноормяги, добавив, что России также нужны эстонские килька и салака как сырье для консервных заводов.