ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл – ПРАЙМ. Около 8,5 миллиарда рублей потребуется на восстановление социальной инфраструктуры после паводка в Иркутской области, сказал журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

"Это сумма восстановления социальной инфраструктуры, инженерной, коммунальной. На всю социальную инфраструктуру — это где-то в районе 8,5 миллиарда рублей", — сказал Мутко.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.