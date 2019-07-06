ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Представители более 40 стран подтвердили участие в Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019), который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге, сообщают в субботу организаторы.

"Более 40 стран заявили о своем участии в Глобальном саммите по производству и индустриализации, который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге. Организатором GMIS-2019 выступает Фонд Росконгресс. Ожидается, что на саммите самыми многочисленными будут делегации из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Германия, Австрия, США, Великобритания, Венесуэла и Индия", — говорится в сообщении.

Предполагается, что всего в мероприятии примут участие более 2 тысяч человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства.

С российской стороны примут участие заместители председателя правительства РФ Дмитрий Козак, Максим Акимов и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также 11 глав субъектов РФ.

Среди зарубежных гостей GMIS – главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development Company Халдун Халифа аль-Мубарак, вице-президент по экономике, министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль Аиссами, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухаил Мохаммед Фарадж Аль Мазруэй, главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид, генеральный директор холдинговой корпорации Senaat Джамаль Салем аль-Дахери, руководитель аппарата Глобального договора Организации Объединенных Наций Мелисса Пауэлл, отмечают организаторы.

Второй Глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.