МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Город Тулун — единственный населенный пункт в Иркутской области, который остается подтопленным из-за паводка, сообщило МЧС.

"Сейчас здесь подтоплены 224 жилых дома с приусадебными участками. На той же территории, где вода ушла, полным ходом идут восстановительные работы. Помощь населению в этом — первоочередная задача спасателей. Обратиться за ней может каждый", — отметили в ведомстве.

Заявки от жителей принимает городская администрация и Тулунское лесничество. За сутки помощь оказали в 116 случаях. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказании помощи принимают участие 3728 человек, 795 единиц техники, 70 плавсредств.

"Для доставки гуманитарных грузов и перевоза техники в резерве находится взвод плавающих транспортеров, люди также могут оставить заявку в городской администрации", — добавили в МЧС.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.