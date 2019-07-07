ТУЛУН (Иркутская область), 7 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от исполнения обязанностей мэра пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова из-за того, что он использовал коммунальную технику для восстановления своего участка, сообщает в воскресенье пресс-служба вице-премьера.

"В интернете и средствах массовой информации появились сведения о том, что коммунальные службы активно занимаются восстановлением дома и земельного участка мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, пострадавших от наводнения", — говорится в сообщении.

Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Мутко поручил организовать проверку, по результатам которой подтвердилось, что мэр использовал специальную коммунальную техники в личных целях.

"В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от исполнения обязанностей", — сообщили в пресс-службе.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.