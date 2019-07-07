ТЫНДА (Амурская обл.), 7 июл /ПРАЙМ/. Единый оператор для пломбирования и контроля при перевозке санкционных грузов транзитом через территорию России пока не выбран и этим могут заниматься несколько компаний, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Ранее был опубликован указ президента РФ, согласно которому с 1 июля российские и международные перевозчики смогут осуществлять транзит санкционных грузов через Россию при условии прослеживаемости с применением пломб, функционирующих на основе системы ГЛОНАСС.

"К сожалению, на сегодняшний момент решения о том, чтобы назначить оператора единственным исполнителем этой услуги, не принято. В апреле в правительство внесены соответствующие проекту постановления распоряжения. На сегодняшний момент подготовлен проект временного регламента, временного порядка, который допускает возможность нескольких операторов участвовать в этой работе", — рассказал Дитрих.

Временный регламент будет действовать, пока его не отменят. "Специальных сроков внутри него не обозначено", — добавил министр.

Он также сообщил, что Минтранс предлагал оператора, который подготовил все необходимые средства пломбирования: развернул все свои мощности для осуществления такого пломбирования на 20 пунктах пропуска и контрольно-пропускных пунктах.