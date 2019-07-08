МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительского доверия россиян во втором квартале 2019 года вырос впервые за год: показатель повысился на 7 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом текущего года, говорится в исследовании компании Nielsen.

"Второй квартал 2019 года охарактеризовался позитивной динамикой индекса потребительского доверия после годового периода снижения. Его значение поднялось на 7 пунктов относительно первого квартала 2019 года", — говорится в исследовании. Последний раз индекс демонстрировал рост во втором квартале прошлого года, а в третьем-четвертом кварталах и в первом квартале текущего года показатель снижался.

В исследовании указывается, что в апреле-июне на 8 процентных пунктов, до 33%, увеличилось число россиян, ожидающих "хороших" или "отличных" финансовых перспектив в ближайшие полгода. "На 6 процентных пунктов до 20% увеличилась доля тех, кто считает, что сейчас подходящее время тратить деньги. А число респондентов, оптимистично оценивающих свои перспективы на рынке труда, не изменилось (20%)", — отмечает Nielsen.

Согласно исследованию, во втором квартале 2019 года 76% российских потребителей сказали, что у них есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды) — рост показателя по сравнению с предыдущим кварталом составил 4 процентных пункта. Россияне увеличили траты на развлечения вне дома (28% тратят на них свободные средства), покупку новой одежды (37%) и отпуска (31%).

В свою очередь доля тех, кто сберегает средства, не изменилась и составила 28%, тогда как число россиян, выплачивающих долги, сократилось на 2 процентных пункта, до 31%. Уменьшилась и доля респондентов, которые были вынуждены экономить — на 2 процентных пункта, до 67%. При этом, указывает исследовательская компания, россияне стали экономить на меньшем количестве статей.

"На развлечениях вне дома экономили 54% (минус 2 процентных пункта по отношению к первому кварталу), переключались на более доступные бренды продовольственных товаров 54% (минус 3 процентных пункта), сокращали расходы на газ и электричество 31% (минус 8 процентных пунктов), реже использовали личный автомобиль 13% (минус 6 процентных пунктов). Число тех, кто старается экономить на покупке новой одежды, ежегодных отпусках и обновлении мелкой электроники, осталось без изменений — 59%, 30% и 41% соответственно", — говорится в исследовании.