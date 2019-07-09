МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Екатеринбург во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром-2019" и пообщается со студентами Уральского федерального университета (УрФУ).

Визит в регион и запланированные мероприятия накануне анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также сообщил о предстоящей встрече со студентами и аспирантами УрФУ.

"Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение", — сказал Песков ранее в беседе с журналистами.

Буквально неделю назад исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU) принял решение о проведении в городе летней Универсиады-2023. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, ставшего единственным претендентом.

На "Иннопром" Путина пригласил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочей встречи с президентом в середине июня. Глава государства в ответ пообещал, что попробует найти время и принять участие.

Визит президента в Екатеринбург – административный центр Уральского федерального округа – пройдет на фоне известий о задержании помощника полномочного представителя президента в этом округе. В пятницу ФСБ сообщила о задержании некоего Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене.

Позднее стало известно, что задержанный является помощником полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Как сообщил в понедельник Песков, президент располагает всей полнотой информации по этому делу, но встреч с полпредом на этот счет он не проводил.

ДЕСЯТЫЙ "ИННОПРОМ"

Десятая международная промышленная выставка "Иннопром" открылась в Екатеринбурге в понедельник и продлится по 11 июля, ее тема — "Цифровое производство: интегрированные решения". Страной-партнером юбилейной выставки стала Турция.

Деловая программа состоит из 12 тематических треков и четырех международных промышленных форумов в сотрудничестве с Германией, Турцией, Австрией и Францией. Всего за четыре дня состоится более 150 мероприятий, ключевым из них станет главная стратегическая сессия на тему "Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции".

Национальные экспозиции в рамках выставки представят 14 стран, которые привезут новейшие разработки международных промышленных компаний-лидеров в своих отраслях. Участниками станут Австрия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Южная Корея, Словакия, Франция, Чехия, ЮАР и Япония. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 25 регионов России, а также представители более 80 иностранных государств.