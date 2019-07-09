ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл /ПРАЙМ/. Представители более 40 стран примут участие в Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019), который откроется во вторник в Екатеринбурге, на одном из пленарных заседаний выступит президент РФ Владимир Путин.

"Более 40 стран заявили о своем участии в Глобальном саммите по производству и индустриализации, который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге. Организатором GMIS-2019 выступает Фонд Росконгресс. Ожидается, что на саммите самыми многочисленными будут делегации из таких стран, как ОАЭ, Китай, Германия, Австрия, США, Великобритания, Венесуэла и Индия", – говорится в сообщении организаторов.

На пленарном заседании саммита с приветственной речью выступит Путин. Его выступление, как отмечают организаторы, призвано подчеркнуть роль промышленного производства в достижении мирового процветания. Президент России также поделится успехами страны в использовании технологий четвертой промышленной революции (4IR) для создания новых природоподобных разработок, направленных на обеспечение устойчивости и благополучия мирового сообщества в интересах будущих поколений.

На церемонии открытия, предшествующей пленарному заседанию, будут присутствовать министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль Мухамед Аль Мазруи, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг и управляющий директор группы Mubadala Investment Company Халдун Халифа Аль Мубарак, а также другие высокопоставленные делегаты на уровне министров и руководства крупных компаний из разных стран мира.

Предполагается, что всего в мероприятии примут участие более двух тысяч человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, главы корпораций, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019).