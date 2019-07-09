МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Подразделение АК "Алроса" "Бриллианты Алроса" провело тендер по продаже бриллиантов в США с общей выручкой в 3 миллиона долларов, говорится в сообщении алмазодобытчика.

На торгах было реализовано 20 камней стандартного цветового ряда общей массой 140,4 карата. В частности, было продано 8 драгоценных камней стандартного цветового ряда и 12 бриллиантов фантазийных цветов.

Суммарная выручка от продаж составила 3 миллиона долларов. В тендере приняли участие 29 компаний — представителей алмазно-бриллиантового рынка со всего мира, победителями по разным лотам были признаны 11 фирм.

"Бриллиантовый тендер в Нью-Йорке прошел очень успешно, несмотря на традиционно спокойный летний сезон и падающий рынок в целом… Кроме ритейлеров США, крупнейшего в мире рынка потребления ювелирных изделий с бриллиантами, в торгах принимали участие фирмы из Израиля, Тайваня, Индии и ОАЭ", — приводятся в сообщении слова директора филиала "Бриллианты Алроса" Павла Винихина.

Следующий тендер в США планируется в ноябре 2019 года, а в сентябре компания проведет традиционный большой тендер на бриллианты в Гонконге. Также осенью пройдут торги в Израиле.

Филиал "Бриллианты Алроса" обрабатывает крупноразмерное алмазное сырье массой более 1,8 карата, в том числе алмазы особо крупных размеров и уникальных цветовых характеристик. Основная часть продукции реализуется на тендерах в основных мировых центрах по торговле бриллиантами и оптовыми партиями на ежемесячных торговых сессиях, как на экспорт, так и покупателям внутреннего рынка РФ.