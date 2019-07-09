МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Россия не пойдет по пути Китая в создании систем наблюдения за своими гражданами, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Я знаю, что у нас сложная история с правами человека, что кто-то критикует сложившуюся реальность в этом плане. Но, что касается цифрового мира, базовое гуманитарное право – то, что человек является единственным распорядителем прав, поскольку является единственным источником данных о себе, — эта базовая парадигма должна сохраняться", — сказал Акимов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он в связи с этим назвал "ужасным" опыт Китая в создании системы социального рейтинга граждан на основании их персональных данных.

Власти Китая в настоящее время создают так называемую систему Social Credit Score или SCS, в рамках которой все жители Поднебесной получат личный рейтинг. Он будет строиться на основании наблюдений за их поведением, за совершаемыми ими нарушениями, оплатой счетов, потребительскими предпочтениями и даже постами в социальных сетях. Участие в системе будет обязательным, сейчас она тестируется, а полностью должна заработать уже к 2020 году.

Вице-премьер РФ заверил, что в России нет таких планов, хотя признал, что общественная дискуссия такая идет, и есть люди, которые говорят, что технологическое развитие требует поставить крест на правах человека. "Здесь обязательно нужно найти баланс, сдвинув его в сторону защиты прав людей на защиту собственных данных", — подчеркнул он.

"Мы огромное количество даже назревших изменений двигаем крайне осторожно, потому что мы до конца не понимаем, как мы будем управлять этим огромным процессом накопления данных. Лучше их не собирать, нежели не быть уверенным, что эти данные не попадут в те или иные нечистоплотные руки", – также заявил Акимов.