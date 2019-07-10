МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам и примет участие в церемонии подписания соглашений правительства с госкомпаниями и Сбербанком по высоким технологиям.

В церемонии подписания документов о развитии высокотехнологичных направлений примут участие вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, председатель правления "Российских железных дорог" Олег Белозеров, председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и руководители "Ростеха" и "Росатома".

В совещании по экономическим вопросам примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, главы Минэкономразвития Максим Орешкин и Банка России Эльвира Набиуллина и другие представители экономического блока.

ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ

Среди последних макроэкономических новостей — данные по инфляции.

Инфляция в России июле ускорится до 0,2%, а в годовом выражении замедлится до 4,5-4,6%, прогнозирует Минэкономразвития в своем обзоре "Картина инфляции. Июль 2019 года".

Инфляция в месячном выражении в июне снизилась до нулевого уровня после 0,3% в мае, в годовом — замедлилась до 4,7%, сообщил в понедельник Росстат.

Как пишет Минэкономразвития, в июне инфляция существенно замедлилась – до 4,66% год к году после 5,13% год к году месяцем ранее. В помесячном выражении (с устранением сезонности) инфляция в июне составила 0,11% месяц к месяцу после 0,3% месяц к месяцу в мае.

Резкое замедление инфляции свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике, что демонстрирует и монетарная инфляция. Темпы монетарной инфляции в июне достигли минимума с июля 2018 года, отмечает министерство.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Путин ранее по итогам совещания о развитии искусственного интеллекта поручил Сбербанку, "Ростеху", "Ростелекому" и РЖД до 30 июня заключить соглашения с государством о намерениях для развития отдельных высокотехнологичных направлений.

Президент предложил им стать головными партнерами государства в создании передовых технологических решений и заявил, что государство в рамках такого партнерства обеспечит финансовую и налоговую поддержку. Практическим результатом должен стать выпуск прорывных успешных продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынках.

В Сбербанке уже заявили, что планируют заниматься развитием искусственного интеллекта.

Кроме того, по итогам Петербургского международного экономического форума Путин поручил правительству до 15 июля определиться с финансированием развития высоких технологий, в том числе за счет "Роснефти", "Газпрома" и "Транснефти".