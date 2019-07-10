МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование налогового законодательства. Документ направлен на реализацию отдельных положений послания президента РФ Федеральному собранию и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы.

В частности, через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг можно будет подавать налоговую декларацию и иные документы, информацию на бумажном носителе в налоговые органы и получать информацию от них.

Согласно новым правилам, будет упрощен учет физлиц на основе сведений, содержащихся в Едином госреестре записей актов гражданского состояния. Поскольку Федеральная налоговая служба теперь является оператором этого реестра, гражданам не нужно будет приносить документы, подтверждающие изменение гражданского состояния, чтобы менять записи в налоговых регистрах. С 1 января 2022 года допускается зачет излишне уплаченных (взысканных) платежей вне зависимости от вида налога (федеральный, региональный и местный).

Законопроект содержит положения, направленные на совершенствование механизма разрешения споров, возникающих при применении соглашений об избежании двойного налогообложения. При этом устанавливается возможность проведения налоговых проверок в рамках возбужденных взаимосогласительных процедур в соответствии с такими соглашениями независимо от времени и предмета предыдущей проверки. Ряд норм направлен на совершенствование налогового контроля в отношении высокорисковых трансграничных сделок, восстановление ранее принятых к вычету сумм НДС при реорганизации организации и переходе правопреемника на специальный налоговый режим.

В целях устранения двойного налогообложения уточняются особенности применения имущественного налогового вычета, когда НДФЛ подлежал исчислению с полученного в дар имущества, а также повторно — при продаже такого имущества.

"Предлагаемые правительством меры должны работать в комплексе. Если рассматривать документ как единую стратегию развития налоговой базы России, его потенциальная эффективность очень высока. С одной стороны, снимается излишняя нагрузка на физических лиц, упрощается система налогового документооборота, и в целом смягчается схема налогового администрирования. С другой стороны, все это будет способствовать и выходу нашего бизнеса из "серой зоны", развитию здоровой конкуренции, установлению равнозначных правил игры для сопоставимых игроков", — сказал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая России" Михаил Емельянов.



