МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит поправки в законопроект о совершенствовании системы межбюджетных отношений, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Законопроект, в который вносятся поправки, вводит понятие единой субвенции региональным бюджетам из федерального, порядок формирования и предоставления которой должен будет устанавливаться нормативным актом правительства. Предусматривается также возможность предоставления новых межбюджетных трансфертов – "горизонтальных субсидий".

"Поправками к законопроекту, в частности, предлагается исключить право применения финансовым органом предусмотренных бюджетным кодексом мер принуждения за нарушение органами государственной власти субъектов федерации и органами местного самоуправления бюджетного законодательства", — говорится в сообщении.

Также предлагается распространить механизм предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам "под фактическую потребность" на случаи финансирования или софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

Предусмотрено также применение особого порядка расчёта уровня дотационности для преобразованного муниципального образования, не являющегося вновь образованным, в случае объединения поселения с городским округом. Устанавливается и возможность предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Кроме того, поправки предусматривают оперативное перераспределение нуждающимся субъектам субсидий, не востребованных при исполнении заключённых соглашений, а также уточнение механизма предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующей практикой предоставления и полный отказ от их предоставления с 2023 года.